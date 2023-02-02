Акунин рассказал о требовании прокуратуры снять его имя с театральной афиши

Писатель Борис Акунин рассказал вечером 1 февраля о требовании прокуратуры убрать его имя с афиши спектакля, поступившем в адрес одного из российских театров. По словам прозаика, речь идет о постановке по одной из его книг.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Акунина, накануне с ним связались представители театра и спросили, как им поступить в связи с требованием прокуратуры. В качестве возможных вариантов они указали закрытие спектакля или же снятие имени беллетриста с афиш.

"Конечно, снимайте [имя], отвечаю. Эти безымянные афиши и программки – отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи", — написал Акунин, присовокупив, что ему лестно "превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who".

Об исчезновении его имени с афиш Александринского театра в Петербурге и Российского академического молодежного театра в Москве Акунин рассказал в октябре 2022 года. В Минкульте произошедшее сочли "абсолютно логичным". В конце декабря глава ведомства Ольга Любимова объявила, что "многие авторы сами требовали убрать себя с афиш".