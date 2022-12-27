Любимова заявила, что критически настроенные к российской власти авторы сами требовали убрать свои имена с афиш

Ряд деятелей культуры, высказывавшихся против действий российских властей и покинувших страну, сами требовали убрать свои имена с афиш, заявила 27 декабря министр культуры Ольга Любимова в интервью ТАСС. При этом она признала существование случаев, когда соответствующие требования исходили от не причастных к постановкам граждан.

"Начнем с того, что многие авторы сами требовали убрать себя с афиш. Все забывают этот момент", — высказалась Любимова. Развивая мысль, она добавила, что не видит смысла менять репертуар театров из-за того, что "режиссер, получивший гонорар 10 лет назад, покинул эту страну две недели назад и в своих соцсетях что-то там написал".

В обоснование своей позиции министр сослалась на то, что в одной постановке могут быть задействованы до 300 человек и еще свыше полутора тысяч зрителей могут посетить представление. В этой связи она скептически отнеслась к идее "вот так в один день перечеркивать всю эту работу" и высказалась в пользу исчезновения с афиш имен отдельных творцов ради "продолжения работы".

При этом Любимова отрицательно отнеслась к идее "собирать экспертные советы" для обсуждения возможности лишать критически настроенных к власти деятелей культуры присужденных им ранее званий. Этот вопрос, по ее словам, не относится к компетенции Минкульта.

"Званий лишают по решению суда. <...> Важно, чтобы, если этот вопрос действительно появился и начались судебные разбирательства, чтобы с этим вопросом разобрались именно компетентные органы", — заявила Любимова.

В конце октября писатель Борис Акунин рассказал об исчезновении своего имени с афиш сайтов Александринского театра в Петербурге и Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве. В Минкульте назвали произошедшее "абсолютно логичным" и указали на большое количество жалоб от граждан, недовольных зрелищем афиш с именами деятелей с неприятной им политической позицией. В свою очередь, в Кремле "какой-то общей тенденции" в происходящем не увидели.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"