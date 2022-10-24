В Кремле не увидели "общей тенденции" в исчезновении с афиш имен покинувших Россию авторов

В России отсутствует тенденция вычеркивания имен покинувших страну авторов с афиш и удаления их книг с полок магазинов, заявил 24 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что в каждом конкретном случае следует разбираться отдельно.

Своим мнением Песков поделился в ответ на вопрос журналистов об исчезновении имени Бориса Акунина с афиш театральных постановок по его пьесам, а также информации о запрете на исчезновение с книжных полок произведений авторов, признанных иноагентами.

"Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются упомянутых вами писателей в том числе, кто там убирается с полок — опять же надо в каждом конкретном случае спросить. <...> Здесь какой-то общей тенденции, собственно, мы не фиксируем, ее и быть не может", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

На прошлой неделе Борис Акунин сообщил, что его имя исчезло с афиш Александринского театра в Петербурге и Российского академического молодежного театра в Москве. Тогда же Telegram-канал "Кровавая барыня" распространил сообщение о запрете в Московском доме книги выкладывать на заметных местах книги критически настроенных к власти авторов. В ответ Министерство культуры заявило, что это "абсолютно логично" и сослалось на "большое количество" обращений от граждан, якобы возмущенных "присутствием подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений".