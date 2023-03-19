В Петербурге задержали пикетчика с плакатом "Давайте жить дружно"

В Петербурге на Дворцовой площади задержали местного жителя Льва Соколова, который вышел в пикет с плакатом, на котором была написана фраза из знаменитого советского мультфильма "Приключения кота Леопольда", передаёт правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Соколов держал в руках постер с цитатой "Давайте жить дружно", которую кот Леопольд часто говорил мышам-хулиганам - героям-антагонистам.

Активиста отвели в полицейский автозак, где, как он сообщил правозащитникам, его опросили на предмет отношения к военной спецоперации, после чего увезли в отдел.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов