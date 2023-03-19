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Новости 16:04

Беглов известил об увеличении расходов на капремонт до 25 млрд рублей

фото ЗакС политика Беглов известил об увеличении расходов на капремонт до 25 млрд рублей

Петербургский градоначальник Александр Беглов рассказал, что администрация города решила увеличить траты на капитальный ремонт жилых домов до 25 млрд рублей, что на 10 млрд превышает расходы в 2022 году. Сообщение приведено в Telegram-канале губернатора.

Кроме того, Смольный собирается внести коррективы в краткосрочный план ремонта, включив в него свыше 2,5 тысяч разных работ. Беглов отметил, что это рекордный объём деятельности.

"Чтобы справиться с таким объёмом, начали на 3 месяца раньше, чем в прошлом году. Сегодня передано в работу более 700 объектов, на 10 уже завершили капремонт", — поделился городской глава.

Напомним, что в конце февраля власти сообщали, что выполнение капремонта отстаёт от плана на 12%.

Ранее фракция "Справедливая Россия -За правду" внесла в Заксобрание Петербурга законопроект, согласно которому управляющие компании будут обязаны прописывать в "розовых квитанциях" планируемые сроки капитального ремонта.


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