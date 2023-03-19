В Петербурге из-за неисправности эскалатора закрыли на вход станцию "Ломоносовская"

В воскресенье, 19 марта, в 16:52 закрылся на вход вестибюль станции петербургского метрополитена "Ломоносовская", известили в пресс-службе городской подземки.

Уточняется, что станция перестала принимать пассажиров ввиду технической неисправности эскалатора.

"Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Елизаровская" и "Пролетарская" ", - призвали в городском метро.

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По состоянию на 17:05 станция заработала в штатном режиме.

Напомним также, несколькими днями ранее на красной ветке метро произошёл транспортный коллапс.