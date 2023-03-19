Силовики сорвали презентацию комиксов художницы Скочиленко в Москве

В Москве полицейские приехали в "Открытое пространство", где проходила презентация комиксов арестованной художницы Александры Скочиленко: как итог, мероприятие оказалось сорванным, передаёт "ОВД-Инфо"*.

Правозащитники, смотревшие трансляцию с места событий, сообщили, что силовики нагрянули спустя полтора часа после открытия. Правоохранители потребовали, чтобы собравшиеся покинули место событий, после чего начали проводить осмотр помещения. Впоследствии двух девушек положили лицами в пол, после чего трансляция прервалась.

"ОВД-Инфо"* сообщает, что в "Открытое пространство" выехал адвокат Максим Овчинников.

Напомним, Александру Скочиленко задержали в апреле 2022 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье о дискредитации армии России (ст. 207.3 УК РФ) . Подробнее о деле петербургской художницы — в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов