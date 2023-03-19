ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:52

Силовики сорвали презентацию комиксов художницы Скочиленко в Москве

фото ЗакС политика Силовики сорвали презентацию комиксов художницы Скочиленко в Москве

В Москве полицейские приехали в "Открытое пространство", где проходила презентация комиксов арестованной художницы Александры Скочиленко: как итог, мероприятие оказалось сорванным, передаёт "ОВД-Инфо"*.

Правозащитники, смотревшие трансляцию с места событий, сообщили, что силовики нагрянули спустя полтора часа после открытия. Правоохранители потребовали, чтобы собравшиеся покинули место событий, после чего начали проводить осмотр помещения. Впоследствии двух девушек положили лицами в пол, после чего трансляция прервалась.

"ОВД-Инфо"* сообщает, что в "Открытое пространство" выехал адвокат Максим Овчинников.

Напомним, Александру Скочиленко задержали в апреле 2022 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье о дискредитации армии России (ст. 207.3 УК РФ) . Подробнее о деле петербургской художницы — в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама