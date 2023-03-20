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Муниципал 11:13

Прокуратура нашла нарушения законодательства об охране окружающей среды в трех МО

фото ЗакС политика Прокуратура нашла нарушения законодательства об охране окружающей среды в трех МО

Главам муниципальных образований "Ржевка", "Малая Охта" и "Большая Охта" внесли представления от прокуратуры Красногвардейского района. Ведомство выявило нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе надзорного органа 20 марта.

В ходе проверки выяснили, что упомянутые муниципалитеты не размещали на своих сайтах отчеты о выполнении работ по компенсационному озеленению за 2022 год. Также сотрудникам прокуратуры не удалось найти на ресурсах муниципалов планы работ в этом направлении на 2023 год.

От руководителей МО потребовали устранить нарушения. Районная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее на главу местной администрации МО "Шушары" пожаловались в администрацию президента из-за проведения отчета перед жителями в онлайн-формате. 

 

Константин Леньков


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МО Большая Охта
МО Малая Охта
МО Ржевка




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