Прокуратура нашла нарушения законодательства об охране окружающей среды в трех МО

Главам муниципальных образований "Ржевка", "Малая Охта" и "Большая Охта" внесли представления от прокуратуры Красногвардейского района. Ведомство выявило нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды, сообщили в пресс-службе надзорного органа 20 марта.

В ходе проверки выяснили, что упомянутые муниципалитеты не размещали на своих сайтах отчеты о выполнении работ по компенсационному озеленению за 2022 год. Также сотрудникам прокуратуры не удалось найти на ресурсах муниципалов планы работ в этом направлении на 2023 год.

От руководителей МО потребовали устранить нарушения. Районная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее на главу местной администрации МО "Шушары" пожаловались в администрацию президента из-за проведения отчета перед жителями в онлайн-формате.

Константин Леньков