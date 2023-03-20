Полковник полиции найден мёртвым на рабочем месте в Иркутске

В Иркутске на рабочем месте обнаружен мёртвым полковник внутренней службы, сообщает "ИрСити". По информации издания, погибшим является заместитель начальника МУ МВД "Иркутское" Герман Братчиков.

"Вчера в 14:35 найдено тело сотрудника в помещении Межмуниципального управления МВД "Иркутское". В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", — отчитались в пресс-службе регионального главка.

"ИрСити" пишет, что на момент гибели Братчикову было 50 лет, в силовые структуры пришёл в 1996 году.

Прорабатывается в том числе версия о суициде правоохранителя.

Напомним также, ранее глава отдела УВД в Москве оказался в больнице после попытки самоубийства.