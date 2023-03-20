В Петербурге добровольцам СВО решили выплачивать по 500 тысяч рублей за ранение

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении единовременной материальной помощи добровольцам, участвующим в специальной военной операции, за полученное ранение. Документ (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) вносит изменения в несколько ранее принятых постановлений.

В новой бумаге уточняется, что действие норм о выплатах добровольцам расширяется на тех, кто находится на СВО в Запорожской и Херсонской областях. Как следует из документа, при I группе инвалидности человек получит 1 млн рублей, при II и III группах — 750 тысяч рублей, при ранении без инвалидности — 500 тысяч рублей. Под ранением понимают контузию, травмы и увечья.

Касаются выплаты тех, кого в "добровольческое формирование" направил Военный комиссариат Петербурга, уточняется в постановлении. Там же указано, что на момент ранения человек должен иметь в городе место жительства или место пребывания.

В постановлении уточняется, что его нормы должны распространяться на правоотношения, которые возникли раньше. Контроль за исполнением документа Беглов возложил на вице-губернатора Олега Эргашева.

Напомним, ранее в Законодательном собрании Петербурга предложили освободить участников СВО от уплаты налога на автомобиль. Какие еще льготы им положены — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова