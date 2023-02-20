Обещанная поддержка участников СВО

В Законодательном собрании Петербурга появилась новая инициатива об очередных льготах для жителей города, отправившихся на специальную военную операцию — освободить их от налога на авто. ЗАКС.Ру решил вспомнить, как еще депутаты и чиновники решили помочь своим землякам – участникам СВО.

Выплаты ушедшим

Петербуржцам, которые отправились на специальную военную операцию, полагаются единоразовые выплаты из бюджета города. До объявления всероссийской мобилизации по 300 тысяч рублей обещали добровольцам, которые записались в именные батальоны ("Кронштадт", "Нева", "Павловск"). Это следует из ответа вице-губернатора Николая Линченко на запрос депутата от "Яблока" Бориса Вишневского.

После объявления частичной мобилизации в Петербурге приняли постановление № 895 с уточнением выплат. Согласно документу, добровольцам полагается по 300 тысяч рублей, а прибывшим в военкоматы по повесткам мобилизованным — по 100 тысяч рублей.

Выплаты за погибших

Семьям погибших участников СВО тоже полагаются выплаты из бюджета Петербурга. За каждого умершего дают по 2 млн рублей, сказано в постановлении правительства города от апреля 2022 года. Деньги должны получить члены семьи в равных долях, уточняется в документе.

Выплаты детям

В Новому 2023 году детям участников спецоперации должны были выплатить по 10 тысяч рублей. Анонсировал выплаты в декабре губернатор Александр Беглов.

Питание детям

Дети ушедших на СВО петербуржцев получают бесплатное горячее питание в школах и средних профессиональных образовательных организациях. Это установлено в постановлении правительства Петербурга № 928 от октября 2022 года.

Там же сказано, что завтрак и обед получают дети участников спецоперации, которые учатся в госучреждениях.

Бесплатный проезд

В том же постановлении № 928 устанавливается бесплатный проезд на наземном общественном транспорте, метро и электричках для детей, чей родитель отправился на спецоперацию. Касается это тех, кто учится очно.

Обучение

Если один из родителей участвует в СВО, а ребенок ходит в государственный детский сад, то за него можно не платить. Такие дети имеют право на внеочередной прием в государственное образовательное учреждение Петербурга. Норма касается и совершеннолетнего ребенка до 23 лет. Всё это прописано в том же постановлении правительства города № 928.

Отдых

Дети участников специальной военной операции могут претендовать на бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Соответствующий законопроект принял городской парламент летом 2022 года.

Отсрочка от пени

Семьи мобилизованных петербуржцев освободили от начисления пени за просрочку платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт. Такое постановление губернатор Петербурга подписал в декабре 2022 года.

ГУП "ТЭК" в феврале 2023 года подтвердил, что не будет начислять пени по просроченным платежам тех семей, в которых есть участники СВО. Касается это платы, начисленной после 7 октября 2022 года.

Отсрочка аренды

Предприниматели, которые отправились на СВО, получают отсрочку по платежу за аренду городского имущества, заявил в декабре 2022 года вице-губернатор Валерий Москаленко. По его словам, это касается как индивидуальных предпринимателей с самозанятыми, так и руководителей и учредителей организаций.

Бесплатная юрпомощь

Мобилизованные и добровольцы могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Она же полагается и членам их семей. Такой законопроект депутаты Петербурга приняли в декабре 2022 года.

Отсрочка от налога

Теперь мобилизованных предлагают освободить от уплаты налога на транспортное средство. Такой законопроект подготовил лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Петербурга Павел Иткин. Пока документ только внесен в парламент и не обсуждался.

Не все обещания выполняются полностью, следует из материалов "Фонтанки" и "Бумаги". СМИ со ссылкой на семьи мобилизованных писали, что не всегда им с легкостью удается получить положенные выплаты.

София Саттарова