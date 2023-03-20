"Мостотрест" сообщил о графике разводок переправ на неделю

"Мостотрест" опубликовал 20 марта на своем сайте график технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшую неделю. Работы затронут в общей сложности семь переправ, перекинутых через Неву и Малую Неву.

Технологические разводки на мосту Александра Невского должны будут состояться в ночи на 21, 22 и 24 марта в промежутке между 02:20 и 05:10. Троицкий мост планируется разводить в ночи на 21 и 22 марта (с 01:20 до 04:50), а Благовещенский мост — в ночь на 22 марта с 01:25 до 05:00.

Большеохтинский (с 02:00 до 05:00) и Дворцовый (с 01:10 до 04:55) мосты будут разведены в ночь на 23 марта. Последний также будет разведен в ночь на 24 марта, тогда же техразводка затронет и Литейный мост (с 01:40 до 04:45).

"Также продолжаются работы на гидравлическом приводе Биржевого моста. Переправа будет закрыта для движения каждую ночь с 21 по 25 марта с 01:00 до 05:45", — отметили в "Мостотресте".

Технологические разводки мостов в Петербурге стартовали 10 марта. Ожидается, что навигационный период на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля, на рукавах реки это произойдет 20 апреля.