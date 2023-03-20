Певица Ёлка пообещала псковским властям не дискредитировать армию до концерта на День города

Певица Ёлка заключила контракт о выступлении на Дне города Пскова, содержащий требование воздержаться от высказываний на политические темы вплоть до проведения концерта, сообщила 20 марта "Псковская губерния". Заказчиком мероприятия выступает Театрально-концертная дирекция Псковской области, на его организацию потратят более 3,3 миллиона рублей.

Согласно договору, с момента его подписания и до проведения концерта Ёлка и ее группа берут на себя обязательство отказаться от обсуждения связанных с политикой тем. Кроме того, музыкантам запрещено допускать высказывания и поступки, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил".

Концерт состоится на Октябрьской площади города, сам праздник в Пскове чаще всего отмечают 22-23 июля.

Месяцем ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о необходимости запретить лидеру рок-группы ДДТ Юрию Шевчуку выступать в России. Причиной этого парламентарий назвал политическую позицию исполнителя.