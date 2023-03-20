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Певица Ёлка пообещала псковским властям не дискредитировать армию до концерта на День города

фото ЗакС политика Певица Ёлка пообещала псковским властям не дискредитировать армию до концерта на День города

Певица Ёлка заключила контракт о выступлении на Дне города Пскова, содержащий требование воздержаться от высказываний на политические темы вплоть до проведения концерта, сообщила 20 марта "Псковская губерния". Заказчиком мероприятия выступает Театрально-концертная дирекция Псковской области, на его организацию потратят более 3,3 миллиона рублей.

Согласно договору, с момента его подписания и до проведения концерта Ёлка и ее группа берут на себя обязательство отказаться от обсуждения связанных с политикой тем. Кроме того, музыкантам запрещено допускать высказывания и поступки, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил".

Концерт состоится на Октябрьской площади города, сам праздник в Пскове чаще всего отмечают 22-23 июля.

Месяцем ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о необходимости запретить лидеру рок-группы ДДТ Юрию Шевчуку выступать в России. Причиной этого парламентарий назвал политическую позицию исполнителя.


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