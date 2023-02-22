Милонов хочет запретить Шевчуку выступать в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился последним клипом группы ДДТ под названием "Родина, вернись домой", в котором, по мнению единоросса, звучит антипатриотическая позиция. Как считает депутат, лидер коллектива Юрий Шевчук "давно уже не живет жизнью страны".

"Надо помогать тем, поддерживать тех, кто занимает другую позицию, и им давать площадки, чтобы они везде выступали. И таким, как Шевчук, категорически запретить любое выступление, даже на частных корпоративах", - рассудил Милонов в интервью изданию "Москва 24".

При этом парламентарий против внесения Шевчука в перечень иноагентов, поскольку в его представлении этот статус не должен иметь политической окраски.

Отметим, что концерты группы и так с мая прошлого года регулярно отменяются по независящим от нее причинам. Последнее выступление в Уфе в прошлом году оказалось скандальным: после него Шевчука оштрафовали по протоколу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) за пацифистскую речь, произнесенную на сцене. Обжаловать штраф поэту и музыканту не удалось.