Власти Ленобласти хотят создать музей в Невской Дубровке

В Невской Дубровке должен будет появиться музей, рассказывающий об обороне Невского пятачка в годы Великой Отечественной войны, сообщила 20 марта пресс-служба администрации Ленинградской области. Эскизный проект здания уже готов.

"Экспозиция расскажет о событиях 1941-1943 гг. на территории Невского пятачка, о защитниках этих мест: это люди разных национальностей, вероисповедания, из разных родов войск, многие из них ― добровольцы", — рассказал вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой. По его словам, представленные коллекции также частично будут рассказывать об истории поселения и становления самого музея.

Всего собрание будет насчитывать около тысячи экспонатов. Объемно-пространственное решение здания отталкивается от образа защитного сооружения, расположенного лицом к Невскому пятачку.

В начале марта стало известно о планах создания тематического парка вокруг мемориала "Разорванное кольцо".

Фото: lenobl.ru