Колокольцев: В прошлом году 11 организаций были признаны экстремистскими в России

В 2022 году 11 организаций в России были признаны экстремистскими и еще три — террористическими, следует из слов главы МВД Владимира Колокольцева, произнесенных на ежегодной расширенной коллегии силового ведомства.

"В результате работы, проведенной с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и ФСБ, 11 организаций, включая ряд украинских неонацистских структур, включены в список экстремистских", — транслирует заявление Колокольцева ТАСС.

Еще три организации были признаны Верховным судом террористическими, добавил министр. Он упомянул, что среди них оказался и полк "Азов"*.

Также на коллегии МВД выступил президент Владимир Путин. Он в очередной раз заявил о росте количества экстремистских преступлений и призвал собравшихся силовиков оперативно и жестко пресекать "попытки раскачать общество". Под последними он, в числе прочего, понимает и несогласованные уличные акции.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России