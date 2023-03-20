Путин распорядился "оперативно пресекать" несогласованные уличные акции

Президент Владимир Путин призвал полицию оперативно пресекать попытки "раскачать" российское общество, имея в виду, среди прочего распространение экстремистской идеологии и проведение несогласованных уличных акций. Требование прозвучало 20 марта в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

"Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки "раскачать" общество должны оперативно пресекаться, точно так же, как и распространение экстремистской идеологии", — потребовал Путин от присутствующих, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Глава государства рекомендовал "активнее подключать" в этой работе представителей религиозных, молодежных и иных общественных организаций.

Президент озвучил точку зрения о том, что "единство и сплоченность нашего многонационального общества" помогают России преодолевать трудности и испытания. Он также обратился к вопросу экстремистских преступлений, в очередной раз заявив об увеличении их количества. До этого с аналогичными заявлениями он выступал на расширенном заседании коллегии ФСБ и перед сотрудниками Генпрокуратуры.

В ходе дальнейшего заседания коллегии Путин еще раз обратился к теме противоборства попыткам "раскачать" российское общество. "Безусловно, жестко надо пресекать любые попытки противников и их агентуры на территории нашей страны раскачать наше общество", — приводит слова Путина ТАСС. В своем выступлении президент объявил подобную деятельность "одним из ключевых направлений работы против России со стороны противника".