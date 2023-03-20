Комтранс сообщил об увеличении в полтора раза количества пассажиров "Лыжных стрел"

За зиму "Лыжные стрелы" перевезли на 62 % больше пассажиров, чем это было годом ранее, сообщили 20 марта в Северо-западной пригородной пассажирской компании. Днем ранее состоялся последний их рейс в этом сезоне.

"Всего за зимний сезон "Лыжные стрелы" совершили 34 рейса по трем направлениям и перевезли более 23 тысяч любителей активного отдыха, что на 62 % больше, чем в прошлом году", — проинформировали в АО "СЗППК".

Прошедший сезон длился с 18 декабря, специальные электропоезда доставляли лыжников с двух вокзалов в Шапки, Орехово и Токсово. Как отмечается, впервые электрички курсировали в оба выходных дня. Кроме того, к обычным поездам добавили ретросостав ЭР2К-980 "Лахта" с вагонами, оформленными в стилистике 70-80 годов прошлого века.

Ранее в комтрансе насчитали 10,5 тысяч пассажиров, перевезенных "Лыжными стрелами" за неполный сезон.

Фото: Telegram-канал АО "СЗППК"