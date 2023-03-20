"Ведомости": В руководство "Движения первых" вошел бывший депутат от "Новых людей"

Бывший депутат Государственной думы от фракции "Новые люди" Максим Гулин оставил парламент ради должности в руководстве движения детей и молодежи "Движение первых", сообщили 20 марта "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и партии.

Как сообщили собеседники издания, экс-депутат получил пост советника по региональному взаимодействию главы организации Григория Гурова.

Госдума досрочно сложила полномочия Гулина на заседании 16 марта. Перед этим он подал соответствующее заявление спикеру парламента Вячеславу Володину. В беседе с РИА "Новости" политик объяснил свое решение переходом на новое место работы, без уточнения, о чем идет речь. При этом он пообещал использовать принципы "Новых людей" при работе в исполнительной власти.

В начале марта петербургское Заксобрание разрешило представителям "Движения первых" участвовать в работе городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних.