Дрозденко дал полмесяца на доработку типового проекта фельдшерско-акушерского пункта

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился в течение двух недель подготовить типовой проект фельдшерско-акушерского пункта стоимость возведения и оборудования которого не должна превышать 18 миллионов рублей. Проработкой вопроса предстоит заняться областному комитету по здравоохранению совместно со строительным блоком.

"Поручил <...> доработать типовой проект фельдшерско-акушерского пункта с тем, чтобы стоимость возведения и оборудования "под ключ" не превышала 18 миллионов рублей. Такое решение позволит уже в нынешнем году построить 10 медучреждений на селе", — написал 20 марта губернатор в своем Telegram-канале.

Дрозденко отметил, что сейчас стоимость строительства медучреждений колеблется от двух миллионов рублей "за помещение типа "строительный вагончик"" до 35 миллионов рублей за возведение капитального здания. В связи с этим он поручил доработать типовой проект с оптимальными решениями без удорожания, который бы позволил "избавиться от излишеств" в пользу серийности и количества возведенных зданий.

Ранее стало известно о планах руководства Ленобласти построить музей, посвященный обороне Невского пятачка во время Великой Отечественной войны.

Фото: lenobl.ru