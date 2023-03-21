Сотрудники завода Nissan в Петербурге начали увольняться ввиду изменения условий простоя

С базирующегося в Петербурге автозавода Nissan стали увольняться сотрудники ввиду корректив, внесённых в условия режима простоя, передаёт "Фонтанка", ссылаясь на близких к предприятию собеседников.

Работники завода получили предложение выйти на работу начиная с 20 марта для "подготовки к запуску производства автомобилей". В то же время треть коллектива обязана ежедневно пребывать на рабочем месте, но "без выполнения каких-либо действий, связанных с непосредственной трудовой деятельностью". Работника, который должен будет явиться на предприятие, уведомят всего за день до явки.

Многие сотрудники возмутились подобными условиями, при этом некоторые за время простоя уже нашли себе более оплачиваемую подработку. По сведениям журналистов, заводчане восприняли предложение пребывать на рабочее место по первому зову как попытку оптимизировать штат и сэкономить на выходном пособии.

После выхода материала "Фонтанки" в "АвтоВАЗе" высказались о ситуации на заводе.

"Никаких массовых сокращений на предприятии не проводится. Часть персонала, находящаяся в режиме простоя, находится на своих рабочих местах в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ", — отчитались в "АвтоВАЗе".

Напомним, на прошлой неделе глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко допустил возможность уменьшения до трёх тысяч человек количества сотрудников автопредприятий Петербурга после проведения мер по их реорганизации.