"Объединённая чайная компания" приобретёт фабрику производителя Lipton в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра", которое является "дочкой" одноимённой компании из Нидерландов. Фабрика производителя, расположенная в Петербурге, достанется "Объединённой чайной компании", информирует пресс-служба ФАС.

"По мнению ведомства, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции. "Объединённая чайная компания" занимается производством чаёв под брендами Eastford, Berryford и "Зелёный стандарт", а "Экатерра" производит чай под марками Lipton, PG tips, Saito и Brooke Bond", — рассказали в антимонопольном органе.

В перечне активов "дочки" "Экатерра" находится небольшой завод в Северной столице. Нидерландская компания Ekaterra объявила об уходе с отечественного рынка прошлым летом. В августе глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко сообщил, что регион вполне готов заместить поставки чайной продукции на рынке в случае полного ухода компании Lipton.