ЛДПР выдвинула кандидатуру Чернышова на выборах мэра Москвы

ЛДПР определилась с кандидатом на выборах мэра Москвы, которые пройдут в грядущем сентябре, им стал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. С соответствующим заявлением выступил лидер партии Леонид Слуцкий, передаёт РИА Новости.

"Выдвинем на выборах мэра Москвы Бориса Чернышова. Он имеет опыт работы (заместителем главы) Рособрнадзора, вице-спикера Госдумы", - сообщил Слуцкий.

Нынешний вице-спикер Госдумы стал помощником Владимира Жириновского и замглавы его приёмной в 2011 году в возрасте 20 лет.

В числе карьерных достижений Чернышова: работа помощником депутата Госдумы Андрея Лугового, которого британское правосудие считает причастным к отравлению Александра Литвиненко; проигранные выборы в Мосгордуму в 2014 году; руководство московским отделением ЛДПР; должность замглавы Рособрнадзора.

Кроме Чернышова свои кандидатуры на выборы выдвинули Дмитрий Гусев от СРЗП и Владислав Даванков от "Новых людей".

Электоральный процесс должен состояться 10 сентября 2023 года.