Комтранс анонсировал появление в 2023 году дорожных знаков для пользователей электросамокатов

Комитет по транспорту отчитался 21 марта о подписании первого соглашения с кикшеринговой компанией об использовании электросамокатов на улицах Петербурга. Договоренность оформлена с сервисом Whoosh, в дальнейшем к ней должны присоединиться другие участники рынка.

Соглашение устанавливает 20 км/ч в качестве максимально допустимой скорости электросамокатов при перемещении по городу, определяет зоны с максимальной скоростью 15 км/ч и зоны, где передвижение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. К последним среди прочего причислены Дворцовая и Исаакиевская площади, а также Невский проспект.

Кроме того, в документе указано, где нельзя оставлять арендованные самокаты. Речь идет в том числе о зоне радиусом 15 метров вокруг входов и выходов из станций метро.

"В рамках соглашения будет разработан проект организации дорожного движения и уже в этом году в Петербурге появятся знаки, предупреждающие о запрете или ограничении движения на электросамокате. Таким образом, правила будут утверждены для всех кикшеринговых компаний и для частных самокатов", — говорится в Telegram-канале комтранса.

О намерении комтранса подписать соглашение с сервисами кикшеринга стало известно полторы недели назад.