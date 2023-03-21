Более двух тысяч жителей Ленобласти могут остаться без работы из-за санкций

Более двух тысяч работников в Ленинградской области могут быть уволены из-за продолжающегося санкционного давления на бизнес, сообщила 21 марта глава регионального комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

"Мы ведем мониторинг предприятий, которые остаются в простое или режиме неполной занятости. Сейчас в мониторинге 86 организаций, это 2 153 работника", — транслируют слова чиновницы "Ведомости".

Астратова уточнила, что в 2022 году в Ленобласти под угрозой увольнения находились около 26 тысяч человек, трудоустроенных в 448 предприятий. При этом часть производств останавливалась полностью или частично, информация о возможных сокращениях доносилась в службу занятости.

Говоря о нынешней ситуации, Астратова заявила, что региону не хватает рабочих рук. В целом в Ленобласти открыто 39 тысяч вакансий, при этом официально безработными числятся 3 807 человек. Уровень безработицы составляет 0,4 %, указала председатель комитета по труду.

Ранее появились известия о том, что сотрудники петербургского завода Nissan стали писать заявления об увольнении из-за изменений в условиях режима простоя предприятия.