В Петербурге предложили провести голосование о реновации в Нарвской заставе

В медиацентре "На Марсовом поле" 21 марта прошел круглый стол, посвященный программе реновации в историческом районе Нарвская застава. Посетили мероприятие как противники, так и сторонники программы развития застроенных территорий. В частности, выступили со своим мнением депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина и Андрей Алескеров, глава муниципального образования "Нарвский округ" Александр Каптурович и директор по развитию и улучшению жилищных условий "СПб Реновация" Виктор Ведехин.

В начале встречи собравшимся напомнили, что ранее в ЗакСе во втором чтении приняли поправку в закон о границах объектов культурного наследия, по которой в Нарвской заставе запрещается снос зданий до января 2029 года. Именно в том году должна закончится программа реновации, пояснила на кругом столе депутат Шишкина.

- Это время, которое даст нам возможность подумать, каким образом сохранить этот район. Это время, чтобы о чем-то договориться, - отметила парламентарий.

Представитель "СПб Реновации" Ведехин напомнил, что в Нарвской заставе около 160 домов, из них под снос могут пойти 97. Есть дома, которые сносить запрещено и которые в принципе хорошем состоянии - "добротные", добавил Ведехин.

Местный житель, выступающий за РЗТ, Михаил Морозов заявил, что часть жителей Нарвской заставы даже не знает о происходящих событиях в сфере реновации. Он сообщил, что недавно он вместе со сторонниками стали проводить опрос. По предварительным данным 541 голос за РЗТ, а 20 - против. Эти результаты возмутили сидевших в зале противников реновации. Одна из женщин заявила, что опрос проводят неправильно: с одной квартиры якобы собирают по 14 голосов, а надо по одному.

Саму идею изучения мнения жителей Нарвской заставы участники встречи поддержали. Шишкина отметила, что это должен быть многоэтапный процесс. Сначала стоит полностью проинформировать людей о программе развития застроенных территорий, провести просветительскую работу. После этого уже можно будет проводить опрос или голосование, считает депутат. По ее словам, на это потребуется потратить определенные деньги, но заниматься этим должны власти. Коллега Шишкиной Алескеров добавил, что по другой форме реновации для опроса жителей предлагали использовать портал Госуслуг.

Глава МО "Нарвский округ" Каптурович отметил, что решение о судьбе Нарвской заставы должны принимать только ее жители. Общегородское голосование в данном случае не подходит, уверен мундеп.

Однако, спорить о судьбе Нарвской заставы продолжили и на круглом столе. Часть жителей доказывала, что "господа реноваторы" предлагают снести всё под ноль и построить "человейнички", а на самом деле дома можно отремонтировать. Другая часть утверждала, что микрорайону нужен инвестор для развития, а во многих домах уже очень старые перекрытия.

В ходе дискуссии у представителя "СПб Реновации" поинтересовались, как дальше будет развиваться ситуация с Нарвской заставой, если закон о заморозке сноса до 2029 года примут. Ведехин на это заявил, что пока документ еще не прошел третье чтение и не подписан губернатором - только после этого можно будет обсуждать дальнейшую судьбу РЗТ:

- После свершившегося факта мы с вами сможем обсуждать, как будет происходить реновация и реализация программы РЗТ в квартале Нарвская застава.

Напомним, поправки о запрете сноса домов в Нарвской заставе на время одобрили во втором чтении 15 марта. При этом, фракция "Яблоко" предлагала вовсе исключить квартал из документа, а не откладывать срок - это предложение не одобрили.

София Саттарова (фото: Живой Город/Вконтакте)