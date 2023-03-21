Минюст внес Transparеncy International* в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции внесло 21 марта Transparеncy International* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Ранее соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура.

"Организация включена в перечень <...> на основании решения первого заместителя генерального прокурора", — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Включение Transparеncy International* в список нежелательных организаций произошло в соответствии с законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", отметили в ведомстве.

Transparеncy International* — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Берлине, которая занимается антикоррупционными исследованиями и борьбой с коррупцией. По мнению Генпрокуратуры, деятельность НПО "явно выходит за рамки декларированных целей и задач", а сама она вмешивается во внутренние дела России и потому представляет угрозу конституционному строю и безопасности страны. На прошлой неделе совет российского отделения решил ликвидировать юридическое лицо организации.

*Генпрокуратура признала Transparency International нежелательной организацией на территории РФ, Минюст внес "Трансперенси Интернешнл-Р" в реестр иностранных агентов