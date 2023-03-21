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Новости 20:56

На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На актера Дмитрия Назарова составили протокол о дискредитации армии

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении актера Дмитрия Назарова, сообщила 21 марта "Медиазона"*.

Назаров известен своей критической позицией в отношении специальной военной операции. В своем YouTube-канале он выкладывает стихотворения собственного сочинения на тему происходящих событий.

Наказание по вменяемой актеру статье предполагает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В середине января стало известно об увольнении Назарова и его супруги, актрисы Ольги Васильевой, из МХТ имени Чехова. Как рассказывал замдиректора театра по связям с общественностью Вадим Верник, увольнению предшествовала беседа актерской четы с художественным руководителем Константином Хабенским.

*"Минюст внёс Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Дмитрия Назарова


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