Пассажирский автобус выехал на тротуар между остановками на Балканской площади

Утром в среду, 22 марта, пассажирский автобус совершил наезд на тротуар между двумя остановками общественного транспорта на Балканской площади, сообщается в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

"Фонтанка" со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок" информирует, что в результате происшествия никто не пострадал. Компания-перевозчик ООО "Домтрансавто" изучает обстоятельства инцидента.

"И ведь не первый раз в том месте", — делятся размышлениями подписчики.

В декабре прошлого года на этом же самом месте автобус по случайности задавил собственного водителя: шофёр, выйдя из кабины, забыл поставить машину на стояночный тормоз.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Telegram