ЗакС разрешил давать гранты на соцрекламу о защите традиционных ценностей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 22 марта в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о выделении грантов на социальную рекламу, посвященную защите традиционных ценностей и борьбе с "деструктивной идеологией".

После подписания документа губернатором гранты на соцрекраму смогут получить организации, которые направляют свою деятельность на сохранение "российских духовно-нравственных ценностей" в сфере работы с молодежью, науки, межнациональных отношений, а также на защиты исторической правды, исторической памяти и противодействию фальсификации истории.

Также в законе закреплено определение деструктивной идеологии, с которой, по мнению депутатов, нужно бороться.

"Под деструктивной идеологией для целей настоящей статьи понимается идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей", - говорится в законе.

Не все депутаты голосовали в поддержку закона. Против выступали члены фракции "Справедливая Россия - За правду" на предыдущих заседаниях парламента. Всего "за" проголосовало 40 депутатов.

Константин Леньков