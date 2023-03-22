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Новости 11:33

ЗакС установил штрафы за курение кальянов в коммуналках

фото ЗакС политика ЗакС установил штрафы за курение кальянов в коммуналках

Депутаты Заксобрания Петербурга 22 марта в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, по которому курение кальянов и употребление никотиносодержащей продукции в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий может обойтись нарушителю штрафом от 500 до 1500 рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Составлять протоколы на курильщиков должны будут чиновники из комитета по вопросам законности и правопорядка, а не сотрудники полиции. Некоторые депутаты считают, что закон не станет эффективным. 

Константин Леньков


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