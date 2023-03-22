ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:35

ЗакС во втором чтении одобрил законопроект о запрете продажи зажигалок детям

фото ЗакС политика ЗакС во втором чтении одобрил законопроект о запрете продажи зажигалок детям

Депутаты Заксобрания Петербурга 22 марта рассмотрели во втором чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним баллонов со сжиженным газом и зажигалок, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующий запрет хотят закрепить в городском законе об административных правонарушениях. 

За продажу зажигалок и других товаров с газовыми баллонами может грозить штраф для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, а для юридических - до 300 тысяч рублей. Так парламентарии намерены бороться со "сниффингом", видом токсикомании, который, по их сведениям, распространен среди подростков. Закон начнет действовать 1 сентября 2023 года. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама