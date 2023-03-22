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Законопроект о Генплане Петербурга планируют подготовить к 3 июля

фото ЗакС политика Законопроект о Генплане Петербурга планируют подготовить к 3 июля

Проект закона о внесении изменений в Генеральный план Петербурга должен быть подготовлен к 3 июля 2023 года, следует из постановления правительства города. Документ опубликован в Электронном фонде правовых и нормативно-технических документов.

Согласно постановлению, законопроект о Генплане обязан подготовить комитет по градостроительству и архитектуре. Затем ведомство должно представить его на рассмотрение правительства города. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Николая Линченко, следует из документа. 

Напомним, комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга провела первое заседание 17 марта. До этого Линченко сообщил, что проект будут утверждать осенью 2023 года. 

София Саттарова


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