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"Наша страна понесла большую утрату": Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Чурова

фото ЗакС политика "Наша страна понесла большую утрату": Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Чурова

Петербургский градоначальник Александр Беглов выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Центризбиркома Владимира Чурова. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного.

"Наша страна понесла большую утрату", - высказался Беглов.

Губернатор отметил большие заслуги Чурова как видного госдеятеля, политика и "человека, посвятившего себя служению России".

Работая в правительстве Северной столицы, экс-глава ЦИК внёс значительный вклад в укрепление международных связей, подчеркнул Беглов. Не менее важна была его работа как депутата Госдумы. На протяжении 10 лет Чуров был главой Центризбиркома и многое сделал для совершенствования электоральной системы, уверен Беглов.

"Владимира Чурова отличало глубокое понимание задач, стоящих перед Россией. Его деятельность способствовала укреплению государственности и развитию страны", - заключил городской глава.

Напомним, Владимир Чуров умер утром 22 марта. Незадолго до кончины он перенёс операцию из-за обширного инфаркта.


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