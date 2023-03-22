КГА сообщил о возможности установки памятника Шаляпину в Александровском парке

Памятник оперному певцу Федору Шаляпину может появиться в Петербурге, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре по итогам рабочей встречи, собранной 21 марта для обсуждения вопроса увековечения памяти исполнителя.

Вопрос установки монумента обсуждался в контексте 150-летия со дня рождения Шаляпина. Предполагается, что памятник будет стоять в Александровском парке.

"В 2017 году Федор Иванович был включен в перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связана с Санкт-Петербургом и память о которых не увековечена в городе через установку произведений монументального искусства", — отметили в комитете.

В рабочей встрече приняли участие зампред КГА Елена Крамскова, а также директор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель театра Фабио Мастранджело.

Ранее стало известно о переименовании "Мюзик-Холла" в Музыкальный театр имени Шаляпина.

Фото: kgainfo.spb.ru