Госдума приняла закон об увеличении социальной защищенности силовиков

Государственная дума 22 марта приняла в третьем чтении закон о ежегодном мониторинге социальной защищенности силовиков. Соответствующую инициативу внесло на рассмотрение парламентариев правительство в начале января.

Документ наделяет МВД, Росгвардию, МЧС, Следственный комитет и ряд иных силовых структур полномочиями по проведению ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения своих сотрудников, в том числе бывших, и членов их семей. Правительство получает полномочия по определению порядка проведения мониторинга.

Принятие закона прокомментировал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. "Это будет способствовать решению вопросов их правовой, социальной защищенности и, соответственно, укреплению кадрового состава указанных правоохранительных структур", — приводит его слова пресс-служба парламента.