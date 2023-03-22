Хинштейн высказался за введение краткосрочных контрактов в Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил 22 марта ввести краткосрочные контракты на службу в Росгвардии. По его мнению, это позволило бы пополнить ряды участников спецоперации.

"Считаем необходимым ввести механизм заключения краткосрочных контрактов на полицейскую службу в Росгвардии. Тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам заседания годовой итоговой коллегии Росгвардии.

Парламентарий также сообщил о том, что к внесению в Госдуму готов законопроект о направлении "по мобилизации бывших росгвардейцев именно в их родное ведомство". Также предлагается упростить перевод внутри Росгвардии сотрудников с полицейской на военную службу и обратно.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о мониторинге социальной защищенности силовиков.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна