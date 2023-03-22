Госдума рассмотрит вопрос списания кредитов родителям погибших участников СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации силами входящих в нее сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект о списании кредитов с родителей погибших участников СВО, сообщил 22 марта ее глава, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Также проект предполагает установление каникул для всех созаемщиков по кредитному договору, заключенному с участником спецоперации.

"Уточнен порядок списания кредитных обязательств участника СВО в случае его гибели или получения тяжелой инвалидности", — написал Турчак в своем Telegram-канале. Он указал, что сейчас в случае смерти военнослужащего или получения им инвалидности I степени обязанность по выплате взятого кредита переходит на созаемщиков в лице его родителей.

Кроме того, проект расширяет круг лиц, имеющих право претендовать на приостановку погашения кредита, взятого совместно с участником СВО. "До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы", — отметил Турчак и добавил, что проект разрешит брать кредитные каникулы всем созаемщикам.

В среду Госдума приняла в третьем чтении закон, рассчитанный на увеличение социальной защищенности силовиков.