"Пять барышень под руководством мужчины": Суд в Петербурге отобрал присяжных для процесса по делу экс-депутата Глущенко

Приморский районный суд отобрал коллегию присяжных для процесса над бывшим депутатом Госдумы Михаилом Глущенко, проинформировала 22 марта объединенная пресс-служба городских судов. Бывшего парламентария обвиняют в организации убийства трех человек (ч. 3 ст. 33 — пп. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ) на Кипре в марте 2004 года.

"Коллегия была отобрана в два судебных заседания. Судьбу Глущенко решат пять барышень под руководством мужчины", — сообщила судебная пресс-служба.

О рассмотрении его дела с участием коллегии присяжных ходатайствовал сам подсудимый в мае прошлого года. Дело было зарегистрировано в суде тогда же.

Сам Глушенко отбывает срок по делу об убийстве политика Галины Старовойтовой в 1998 году. Ему назначено 17 лет лишения свободы, в сентябре 2021 года суд отказал заключенному в условно-досрочном освобождении.