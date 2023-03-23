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Гендиректором экс-завода Nissan в Петербурге стал Иван Миронов

фото ЗакС политика Гендиректором экс-завода Nissan в Петербурге стал Иван Миронов

Руководство АО "АвтоВАЗ" назначило Ивана Миронова генеральным директором производственной площадки автомобилей "Лада" (экс-завод Nissan) в Петербурге, пишет "Фонтанка".

В период с 2011 по 2018 год Миронов трудился в Министерстве транспорта, став впоследствии помощником главы ведомства. После этого стал советником генерального директора ПАО "Группа ЛСР". Затем перешёл в Смольный, где занял должность руководителя аппарата вице-губернатора. В течение этого времени его начальником был Максим Соколов, который в прошлом году стал главой "АвтоВАЗа". В июне 2022-го Миронов получил пост старшего советника Соколова. 

Напомним, что в феврале нынешнего года "АвтоВАЗ" приобрёл 99% долю в уставном капитале компании "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС". На данный момент идёт процесс переоформления необходимой документации, после чего завод планируют назвать "LADA — Санкт-Петербург"


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