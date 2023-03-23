Силовики задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге военкомата в Сосновом Бору

Полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который подозревается в поджоге здания военкомата и Социального фонда в Сосновоборском городском округе Ленинградской области, передаёт 47news.

Юноша попался полиции накануне, 22 марта. Его доставили в отдел, где он давал показания.

Здание на улице Комсомола, в котором расположен военкомат, вспыхнуло ночью 26 февраля. Предварительно установлено, что пожар случился из-за брошенного в окно коктейля Молотова. Возгорание оперативно потушили.

Добавим также, не так давно житель Ярославля получил 8 лет колонии за попытку поджога военкомата.