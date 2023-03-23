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Новости 12:29

Петербурженка на электросамокате сбила девочку на 6-й Красноармейской улице

фото ЗакС политика Петербурженка на электросамокате сбила девочку на 6-й Красноармейской улице

Первой "жертвой" электросамокатчика в только стартовавшем сезоне стала восьмилетняя девочка, пишет "Фонтанка" в четверг, 23 марта.

Скорую помощь пришлось вызывать к дому № 15 по 6-й Красноармейской улице. Предварительно установлено, что ребёнка сбила катившаяся на самокате женщина.

Девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Напомним, ранее комитет по транспорту Петербурга сообщил о подписании первого соглашения с кикшеринговой компанией об использовании электросамокатов на улицах города. Договоренность оформлена с сервисом Whoosh, в дальнейшем к ней должны присоединиться другие участники рынка.


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