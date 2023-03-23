По делу о смерти участника СВО после избиения в Гатчине задержали бойца СОБР

В рамках разбирательства о гибели участника СВО Алексея Лымаря после драки в Гатчине полиция и Следственный комитет ищут двух мужчин, одного из них уже задержали, передаёт 47news.

В деле появились два фигуранта, после того, как выяснилось, что один из них непосредственно избивал Лымаря, а второй на это действо смотрел.

Накануне на проспекте Авиаконструкторов задержали 36-летнего петербуржца, который работал охранником в клубе "Стори" в Гатчине, возле которого и произошла драка. Охранником мужчина подрабатывает в свободное время, в остальное — служит в СОБР.

В то же время очевидцы сообщили, что Лымаря якобы били двое. Один из них наносил удары ногами по голове уже лежащему на земле мужчине. Вторым является администратор клуба, который якобы добивал Лымаря стулом. Его личность удалось установить — это гражданин Белоруссии Владимир Кучинский, сейчас его разыскивают. Кроме того, наблюдал за дракой ещё один охранник, служивший в спецназе Северо-Западной оперативной таможни.

Напомним, Алексей Лымарь умер 20 марта в стенах больницы спустя месяц после избиения. Возбуждено уголовное дело по статье 11 части 4 УК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.