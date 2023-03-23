Мишустин: Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчётом о работе правительства перед депутатами Государственной думы. Он рассказал о том, как отечественной экономике удалось справиться с трудностями 2022 года.

Приоритетной для кабмина задачей было поддержание качественного уровня жизни россиян, а также удовлетворение внутреннего спроса.

Граждане опасались, что, когда на Россию наложили продуктовое эмбарго, с полок магазинов продадут необходимые для жизни товары. Однако этого не случилось, констатировал Мишустин.

"Ажиотаж первых месяцев, когда полки магазинов опустошались, потребовал срочных решений. Довольно скоро люди убедились, что большая часть необходимых для нормальной жизни товаров никуда не исчезнет. Для этого мы снизили некоторые импортные пошлины, обеспечили поставки по параллельному импорту. Комплекс мер, принятых правительством и Банком России, позволил справиться с инфляцией. Сейчас мы наблюдаем ее приближение к целевому уровню", — рассказал о ситуации премьер-министр.

По словам Мишустина, не менее 1700 различных видов товаров удалось сохранить на внутреннем рынке, в том числе комплектующие для заводского оборудования.

Кроме того, глава кабмина отметил заслугу отечественных аграриев, которые с избытком обеспечили внутренний спрос на зерно.

"Наши аграрии не подвели. Динамика роста выше 10%. Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время — 157 миллионов тонн. Это огромный успех нашего агропрома", — констатировал Мишустин.

Также, освещая данную тему, премьер-министр вспомнил о том, что начиная с четвёртого квартала 2022 года, по данным Росстата, начался уверенный рост реальных доходов россиян. И это в том числе заслуга правительства РФ. Дважды был поднят прожиточный минимум и МРОТ, что помогло сохранить доходы более чем 15 млн граждан.

Кроме того, Мишустин рассказал, что к 2024 году Россия может выйти на темпы роста ВВП выше развитых стран.