В ВОЗ высказались о стабилизации в России ситуации с ковидом

Ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизируется, заявила 23 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, подобная картина наблюдается и в мире в целом.

В кулуарах форума "Здоровое общество" в Петербурге Вуйнович сообщила о наблюдаемом в стране снижении заболеваемости коронавирусом. "Сейчас тестирование снижается, но положительность [тестов] не переходит в высокие показатели. <...> Ситуация развивается хорошо, но надо, как всегда, не расслабляться", — приводит слова специалиста "Интерфакс".

Аналогичным образом снижение заболеваемости и смертности от ковида наблюдается и в остальном мире, продолжила Вуйнович. "Мы видим, что все новые штаммы не дают таких высоких цифр по заболеваемости, не дают тяжелые заболевания, мы видим положительную ситуацию со смертностью и госпитализацией", — высказалась она, но при этом отметила, что расслабляться не следует.

В четверг петербургский комитет по здравоохранению сообщил об уменьшении на 100 коек количества мест в ковидной зоне детской больницы № 5 имени Филатова.