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Новости 23 марта, 16:52

В Петербурге чиновники выясняют происхождение звуков сирены в Адмиралтейском районе утром в четверг

фото ЗакС политика В Петербурге чиновники выясняют происхождение звуков сирены в Адмиралтейском районе утром в четверг

Администрация Адмиралтейского района совместно с работниками городского комитета по информатизации и связи выясняют, что именно стало причиной возникновения звуков сирены, разбудивших утром 23 марта жителей 12-й Красноармейской улицы, сообщила "Фонтанка".

В комитете по информатизации и связи рассказали изданию, что на 12-й Красноармейской улице имеется всего два комплекса оповещения граждан, установленных в двух школах. "В указанное время они не были задействованы", - отметили в КИС, уточнив, что по факту инцидента организована дополнительная проверка.

В свою очередь, "Невским новостям" представители комитета сообщили, что утром "задействование комплексов технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения <...> не осуществлялось".

О прозвучавшей утром сирене сообщила в четверг "Фонтанка". Издание привело рассказ местного жителя, который вместе с соседями услышал тревожные звуки, собрался и отправился к станции метро "Балтийская". Там он поинтересовался у полицейского, следует ли укрываться в метро, на что получил уклончивый ответ. По его рассказу, правоохранитель сообщил, что не располагает никакой информацией на этот счет, но случись что-то важное, его бы поставили в известность.

В начале марта стало известно о переносе намеченной в российских регионах проверки систем оповещения. Причиной этого послужило опасение возможности хакерских атак.


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