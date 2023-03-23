Максим Кац* заочно арестован по делу о распространении фейков об армии

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте политика Максима Каца* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ), сообщил 23 марта "Интерфакс".

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Каца Максима Евгеньевича* меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", — рассказала информагентству пресс-секретарь суда. Согласно решению, в случае задержания Каца* в России или его экстрадиции из другой страны он должен быть помещен под стражу сроком на два месяца.

В конце октября 2022 года МВД объявило политика в розыск, из-за чего стало известно о возбужденном против него уголовном деле. После этого Кац* сообщил в соцсетях, что он уже несколько месяцев как осведомлен о заведении против него дела о распространении фейков про армию. Сам он находится вне пределов России.

*Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов