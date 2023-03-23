Кравцов: Минпросвещения призвано защитить детей от "западных псевдоценностей"

Главная задача Министерства просвещения заключается в том, чтобы сделать российскую систему образования более суверенной и уберечь детей от воздействия "западных псевдоценностей", считает глава ведомства Сергей Кравцов. Своими взглядами он поделился 23 марта в кулуарах Государственной думы.

"Наша задача — сделать систему образования суверенной, чтобы никакие западные псевдоценности не могли повлиять на сознание наших детей. Мы, к сожалению, видим, что эти ценности навязываются. Эти ценности, которые разрушают человека", — приводит слова Кравцова ТАСС.

Также министр высказался о Едином госэкзамене. По его мнению, ЕГЭ позволяет объективно оценивать знания учеников, а также постоянно совершенствуется. "Отменена тестовая часть — ее несколько лет нет. Введено сочинение. Введен устный экзамен по русскому языку в девятых классах", — привел он примеры в поддержку своей точки зрения.

Ранее в ходе ежегодного отчета перед Госдумой о возможности отмены ЕГЭ высказался премьер-министр Михаил Мишустин. Он заявил, что отмена единого экзамена потребует "серьезного обсуждения", меж тем как сам ЕГЭ "дает такой социальный лифт" для учащихся.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ