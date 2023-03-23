Мишустин высказался по вопросу возможности отмены ЕГЭ

Единый государственный экзамен дает учащимся социальный лифт, а вопрос его отмены требует серьезного обсуждения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы. В четверг глава правительства выступил перед парламентариями с ежегодным отчетом.

"Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения", — приводит РИА "Новости" ответ Мишустина на вопрос о том, не планирует ли кабмин предложить иные формы проверки знаний выпускников. Чиновник уточнил, что благодаря ЕГЭ "ребята из дальних уголков, из сел и деревень" получают возможность поступать в ведущие университеты России.

Единый госэкзамен "дает такой социальный лифт" для школьников, развил мысль Мишустин и добавил, что "надо все серьезно взвесить и оценить". При возникновении альтернативных предложений их следует подвергать системному рассмотрению, заключил он.

В своем выступлении в Госдуме Мишустин, среди прочего, допустил возможность выхода России в 2024 году на темпы роста ВВП выше развитых стран. Также он высказался об уровне продовольственной безопасности в стране.

Ранее о том, что об отмене ЕГЭ "речи не идет", заявил министр просвещения Сергей Кравцов.