Кравцов заявил, что об отмене ЕГЭ "речи не идет"

Отмена Единого государственного экзамена в России не планируется, заявил 16 марта ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, об этом "речи не идет", однако некоторые изменения ЕГЭ возможны.

"Речи об отмене ЕГЭ не идет, вопросы обсуждения и совершенствования, ну да, конечно", — ответил Кравцов на вопрос о том, обсуждается ли возможность отмены госэкзамена.

Также Кравцов поведал о том, что новый учебник истории России с разделом о специальной военной операции должен быть готов к началу нового учебного года. "Сейчас идет работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов", — поделился планами министр.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал обсудить вопрос отмены ЕГЭ в России. Что касается нового учебника, то Кравцов и раньше делился планами провести его апробацию в новом учебном году. Накануне стало известно, что в текст учебника может войти в том числе информация о работе добровольцев и военных корреспондентов в зоне СВО.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ